"Вони більше бомжують, ніж офіційно живуть": українці розповіли, чи потрібно соціалізувати ромів (відео)

Думки громадян України розділилися з приводу необхідності таких дій

У світлі подій, пов'язаних з нападом на табір ромів у Львові, РБК-Україна дізналося в українців, чи вважають вони за необхідне соціалізувати ромів.

Думки людей розділилися щодо цього.

"Я була б за, якби моя дитина навчався з дитиною з табору ромів, щоб він розумів, що є люди, які просто живуть по-іншому", - відповіла жінка.

"Потрібно якимось чином піти з ними на діалог і зменшити цю дистанцію між ними і іншими людьми. Але це не повинні бути примусові дії. Можливо вони в цьому просто не зацікавлені", - додали українці.

Відео: Чи потрібно соціалізувати ромів - опитування

При цьому не всі люди налаштовані позитивно по відношенню до ромів.

"Звичайно, потрібно якось ізолювати від нормальних громадян, які ведуть нормальний спосіб життя, щоб такі люди не були в суспільстві. Але я говорю про циган, які ведуть аморальний спосіб життя", - вважають вони.

"Мені здається, вони більше бомжують, ніж офіційно живуть. Як мінімум ввести якусь офіційну вимогу до них щодо громадянства", - вважають респонденти.

"Поліція повинна працювати. А вона не працює і працює Нацкорпус. Як ви уявляєте, якщо я зі своєю сім'єю тут зараз поставлю дерев'яну халабуду і буду сидіти? Мене поліція забере відразу. Зате в Голосіївському парку вони їх не чіпають, на горі вони їх не чіпають", - навів приклад один з учасників опитування.

Раніше повідомлялося, що в Києві роми напали на підлітка.