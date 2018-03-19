"Они в каком-то смысле убогие": украинский телеканал оскандалился из-за Табакова

Эфир был посвящен памяти умершего артиста

Украинский телеканал "Интер" угодил в скандал из-за умершего российского актера Олега Табакова. Об этом сообщили на странице сообщества "Бойкот российского кино" в Facebook.

В сети отметили, что несмотря на то, что Табаков внесен в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, эфир на телеканале посвятили умершему артисту.

Скриншот (facebook.com/norukino)

В сообществе напомнили некоторые высказывания Табакова об Украине.

"Мне кажется, это справедливо. Если бы наши украинские братья были бы поразумнее, они бы не стали дискутировать на эту тему (аннексию Крыма - ред.). Наоборот, надо было сказать: "Простите нас, Христа ради! Мы на халяву купились". Потому что никакого отношения Крым к Украине залэжной и нэзалэжной не имеет", - заявлял он.

Скриншот (facebook.com/norukino)

"И так-то стыдно за те мерзости, которые они делают, убивая людей и разрушая их жилища. А как-то откликаться на них — нет, нет, нет. Я махнул рукой, несмотря на то, что у меня одна четверть крови — украинская... Я жалею их. Они в каком-то смысле убогие... Во все времена их лучшие представители интеллекта, литературы — они по сравнению с русскими были где-то на второй и третьей позиции... А сейчас стыжусь и неловко, неловко... Положение не исправишь...", - процитировали Табакова.

Скриншот поста (facebook.com/norukino)

Ранее священник РПЦ раскритиковал умершего Табакова.

Скандальный представитель РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что хвалить умершего Олега Табакова христианам не пристало.