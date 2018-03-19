"Вони в якомусь сенсі убогі": український телеканал оскандалився через Табакова

Ефір був присвячений пам'яті померлого артиста

Український телеканал "Інтер" потрапив у скандал через померлого російського актора Олега Табакова. Про це повідомили на сторінці спільноти "Бойкот російського кіно" Facebook.

У мережі відзначили, що незважаючи на те, що Тютюну внесено в Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, ефір на телеканалі присвятили померлому артистові.

Скріншот (facebook.com/norukino)

В спільноті нагадали деякі висловлювання Табакова про Україну.

"Мені здається, це справедливо. Якби наші українські брати були б поразумнее, вони б не стали дискутувати на цю тему (анексію Криму - ред.). Навпаки, треба було сказати: "Простіть нас, Христа ради! Ми на халяву купилися". Тому що ніякого відношення Крим до України залежної і незалежної не має", - заявляв він.

Скріншот (facebook.com/norukino)

"І так соромно за ті гидоти, які вони роблять, вбиваючи людей і руйнуючи їх житла. А як-то відгукуватися на них — ні, ні, ні. Я махнув рукою, незважаючи на те, що у мене одна чверть крові — українська... Мені шкода їх. Вони в якомусь сенсі убогі... У всі часи кращі представники інтелекту, літератури — вони порівняно з росіянами були десь на другій і третій позиції... А зараз соромлюся і ніяково, незручно... Становище не виправиш...", - процитували Табакова.

Скріншот поста (facebook.com/norukino)

Раніше священик РПЦ розкритикував померлого Табакова.

Скандальний представник РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін заявив, що хвалити померлого Олега Табакова християнам не личить.