Оперные звезды мирового уровня дали бесплатный концерт в Киеве (видео)

Праздник не испортила даже погода

Сегодня, 24 июня, в центре Киева состоялся бесплатный концерт украинских оперных звезд мирового уровня. Об этом сообщает ТСН.

"Украинские оперные звезды мирового уровня собрались на одной сцене, чтобы бесплатно спеть для своих украинских поклонников. Среди них: Анатолий Соловьяненко, Людмила Монастырская, Ольга Бессмертная и еще много оперных звезд", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что пасмурная погода не помешала проведению мероприятия "В Украину вернусь".

"Люди заранее собирались на Софийской площади, чтобы посмотреть концерт и занять наиболее выгодные места. Все это действо устроил главный режиссер Национальной оперы Александр Цымбалюк. По его мнению, каждое такое событие приносит оперному искусству все больше поклонников", - подчеркивается в тексте сообщения.

Видео: бесплатный концерт в Киеве (1plus1.ua)

Кстати, в Киеве 23 июня с 19:30 до 21:30 было запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарськой до перекрестка с ул. Большой Житомирской).

Сообщается, что запрет движения было вызвано проведением на Софийской площади художественного проекта "В Украину вернусь" с участием оперных звезд.

Как сообщалось ранее, до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор" в Facebook. "Вниманию участников дорожного движения! Движение транспорта по мосту им. Е.А. Патона частично ограничено!", - говорится в сообщении.

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