Оперні зірки світового рівня дали безкоштовний концерт в Києві (відео)

Свято не зіпсувала навіть погода

Сьогодні, 24 червня, в центрі Києва відбувся безкоштовний концерт українських оперних зірок світового рівня. Про це повідомляє ТСН.

"Українські оперні зірки світового рівня зібралися на одній сцені, щоб безкоштовно заспівати для своїх українських шанувальників. Серед них: Анатолій Солов'яненко, Людмила Монастирська, Ольга Безсмертна і ще багато оперних зірок", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що похмура погода не завадила проведенню заходу "В Україну повернусь".

"Люди заздалегідь збиралися на Софійському майдані, щоб подивитися концерт і зайняти найвигідніші місця. Все це дійство влаштував головний режисер Національної опери Олександр Цимбалюк. На його думку, кожна така подія приносить оперному мистецтву все більше прихильників", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Відео: безкоштовний концерт у Києві 1plus1.ua)

До речі, в Києві 23 червня з 19:30 до 21:30 було заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Малій Житомирській) і на вул. Володимирській (від перехрестя з вул. Рейтарської до перехрестя з вул. Великій Житомирській).

Повідомляється, що заборона руху було викликано проведенням на Софійській площі мистецького проекту "В Україну повернусь" за участі оперних зірок.

Як повідомлялося раніше, до 30 серпня 2018 року буде обмежено рух по мосту Патона в Києві. Про це повідомляє прес-служба КП "Київавтодор" в Facebook. "До уваги учасників дорожнього руху! Рух транспорту по мосту ім. Е. А. Патона частково обмежено!", - йдеться в повідомленні.

День молоді в Україні (video.rbc.ua)