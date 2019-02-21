Оскар 2019: знаменитую красную дорожку уже развернули (видео)

Подготовка к церемонии Оскар идет полным ходом

В Голливуде за несколько дней до церемонии Оскар 2019 уже развернули знаменитую красную дорожку (так называемую Roll Out).

Западные СМИ шутят, что первые счастливчики, которые пройдут по красному ковру, - это отнюдь не звезды, а "простой рабочий люд" - работники, занимающиеся подготовкой самого ожидаемого действа в мире кинематографа.

Отметим, что красная дорожка для грандиозного шоу в Лос-Анджелесе имеет длину 250 метров. А ее ширина составляет чуть более 10 метров. Ковер покрывает даже часть оживленного Голливудского бульвара.

Красную дорожку для церемонии Оскар 2019 развернули в Голливуде (видео: YouTube/Associated Press)

Тем временем подготовка к шоу продолжается полным ходом. Работникам предстоит еще установить возле красной дорожки подиум, барьеры и трибуны для более чем 700 поклонников и представителей медиа. В воскресенье главная дорога Голливуда будет перекрыта полностью.

Напомним, что уже в воскресенье гости Оскара прогуляются по красной дорожке ко входу в театр Долби, где статуэтки будут вручаться в 91-й раз.

Кстати, полный список номинантов кинопремии можно посмотреть у нас на сайте. Интересно, что впервые среди претендентов на Оскар в категории "Лучший фильм" оказался супергеройский кинокомикс!