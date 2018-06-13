Остались жена и двое детей: в сети рассказали о погибшем на Донбассе бойце ВСУ (фото)

26-летний защитник Украины погиб от пули вражеского снайпера

В сети рассказали о погибшем 12 июня на Донбассе от пули вражеского снайпера бойце ВСУ Николае Вильчинском. У 26-летнего воина остались молодая жена и двое детей. Об этом сообщили на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в соцсети Facebook.

Николай Вильчинский родился в 1992 году в Гороховском районе Волынской области. В начале войны был мобилизован, а потом решил пойти на контракт в ВСУ.

Фото: Николай Вильчинский (facebook.com/zaliznabrygada)

По словам друзей и побратимов украинского воина, Николай был чрезвычайно веселым и жизнерадостным человеком, он был настоящим бойцом и патриотом.

"У 26-летнего юноши, который только по-настоящему начинал жить, остались родители, молодая жена и двое маленьких детей", – рассказали в сети.

Боец погиб неподалеку от поселка Новгородское, расположенного в окрестностях временно оккупированной Горловки Донецкой области.

Скриншот поста (facebook.com/zaliznabrygada)

Ранее сообщалось, что на Донбассе от пули снайпера погиб 26-летний украинский боец.

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