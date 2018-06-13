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Залишилися дружина і двоє дітей: в мережі розповіли про загиблого на Донбасі бійця ВСУ (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 16:44
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

26-річний захисник України загинув від кулі ворожого снайпера

У мережі розповіли про загиблого 12 червня на Донбасі від кулі ворожого снайпера бійця ВСУ Миколу Вильчинського. У 26-річного воїна залишилися молода дружина і двоє дітей. Про це повідомили на сторінці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила в соцмережі Facebook.

Микола Вільчинський народився в 1992 році в Горохівському районі Волинської області. На початку війни був мобілізований, а потім вирішив піти на контракт в ЗСУ.

Фото: Микола Вільчинський (facebook.com/zaliznabrygada)

За словами друзів і побратимів українського воїна, Микола був надзвичайно веселою і життєрадісною людиною, він був справжнім бійцем і патріотом.

"У 26-річного юнака, який тільки по-справжньому починав жити, залишилися батьки, молода дружина і двоє маленьких дітей", – розповіли в мережі.

Боєць загинув неподалік від селища Новгородське, розташованого в околицях тимчасово окупованої Горлівки Донецької області.

Скріншот поста (facebook.com/zaliznabrygada)

Раніше повідомлялося, що на Донбасі від кулі снайпера загинув 26-річний український боєць.

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Теги: война на Донбассе, Боец
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