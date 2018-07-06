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Интервью

Остался маленький сын: полиция Киева рассказала о погибшем правоохранителе

STYLERLIFE        06.07.2018 - 14:27
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В центре столицы застрелили полицейского

В четверг, 5 июля, в Шевченковской районе Киева был убит сотрудник Национальной полиции Дмитрий Глушак, который с 1995 года работал в уголовном подразделении. У погибшего остались родители, жена и шестилетний сын. Об этом 6 июля сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Для расследования убийства создали усиленную следственно-оперативную группу и привлекли сотрудников Службы безопасности Украины.

Князев принес соболезнования семье погибшего, родителям, жене и шестилетнему сыну.

"Немедленно была создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят лучшие специалисты Национальной полиции. Мы привлекли коллег из Службы безопасности Украины", - сообщил он.

"Думаю, что мы отчитается перед обществом о скором раскрытии этого правонарушения. Злоумышленника мы должны найти, привлечь к уголовной ответственности", – отметил Сергей Князев.

Видео: В Киеве убили полицейского (YouTube/Національна поліція України)

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского в центре Киева.

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Теги: полиция, убийство
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