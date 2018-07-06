Залишився маленький син: поліція Києва розповіла про загиблого правоохоронця

У центрі столиці застрелили поліцейського

У четвер, 5 липня, у Шевченківському районі Києва був убитий співробітник Національної поліції Дмитро Глушак, який з 1995 року працював у кримінальному підрозділі. У загиблого залишилися батьки, дружина та шестирічний син. Про це 6 липня повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв.

Для розслідування вбивства створили посилену слідчо-оперативну групу і залучили співробітників Служби безпеки України.

Князєв приніс співчуття родині загиблого, батькам, дружині і шестирічного сина.

"Негайно була створена посилена слідчо-оперативна група, в яку входять найкращі фахівці Національної поліції. Ми залучили колег зі Служби безпеки України", - повідомив він.

"Думаю, що ми відзвітуємо перед суспільством про швидке розкриття цього правопорушення. Зловмисника ми повинні знайти, притягнути до кримінальної відповідальності", – зазначив Сергій Князєв.

Відео: У Києві вбили поліцейського (YouTube/Національна поліція України)

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві поліцейського в центрі Києва.

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