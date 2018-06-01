Освободите Сенцова: украинские звезды обратились ко всему футбольному миру (видео)

Украинцы призывают поддержать незаконно заключенного режиссера

Накануне Чемпионата мира по футболу 2018, который состоится в России с 14 июня по 15 июля, украинские музыканты, актеры, режиссеры, драматурги, студенты и футбольные фанаты записали видеообращение ко "всему футбольному миру".

Они призывают поддержать незаконно заключенного в России режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку и требует освободить всех 64 политзаключенных. Соответствующие видео опубликованы на канале Free Sentsov в YouTube. Обращение дублируется в титрах на английском языке.

"Мы обращаемся ко всему футбольному миру. Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, уже четыре года незаконно удерживается в российской тюрьме. Но, несмотря на это, Олег и за полярным кругом продолжает вести свою борьбу с режимом Путина. 14 мая 2018 года Олег объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. Поддержите Олега. Вместе мы заставим Россию играть по правилам", - говорится в обращении.

В частности свои обращения записали музыканты Александр Положинский, Мирослав Кувалдин, Фоззи и Ярмак, певица и писательница Ирэна Карпа, актриса Римма Зюбина, диджеи "Радио Рокс" Кузин и Сотник, группы Kozak System, "Даха Браха", фанаты ФК "Динамо Киев", кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, художник Иван Семесюк и другие.

Видео: YouTube / Free Sentsov

Видео: YouTube / Free Sentsov

Видео: YouTube / Free Sentsov

Видео: YouTube / Free Sentsov

Видео: YouTube / Free Sentsov

Видео: YouTube / Free Sentsov

Видео: YouTube / Free Sentsov

Видео: YouTube / Free Sentsov

Видео: YouTube / Free Sentsov

Видео: YouTube / Free Sentsov

Видео: YouTube / Free Sentsov

Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных в РФ.

Ранее сообщалось, что акция в поддержку Сенцова пройдет в 71 городе мира.

Олег Сенцов. Один в поле воин (видео: РБК-Украина)