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Звільніть Сенцова: українські зірки та митці звернулися до усього футбольного світу (відео)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 19:56
Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)
Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)

Українці закликають підтримати незаконно ув'язненого режисера

Напередодні Чемпіонату світу з футболу 2018, який відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня, українські музиканти, актори, режисери, драматурги, студенти та футбольні фанати записали відеозвернення до "всього футбольного світу".

Вони закликають підтримати незаконно ув'язненого в Росії режисера Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування та вимагає звільнити усіх 64 політв'язнів. Відповідні відео опубліковані на каналі Free Sentsov в YouTube. Звернення дублюється в титрах англійською мовою.

"Ми звертаємося до всього футбольного світу. Олег Сенцов, український кінорежисер, уже чотири роки незаконно утримується в російській в’язниці. Але, попри це, Олег і за полярним колом продовжує вести свою боротьбу з режимом Путіна. 14 травня 2018 року Олег оголосив безстрокове голодування та висунув вимогу звільнити 64 українських політв’язнів із російських в’язниць. Підтримайте Олега. Разом ми змусимо Росію грати за правилами", – ідеться у зверненні.

Зокрема свої звернення записали музиканти Олександр Положинський, Мирослав Кувалдін, Фоззі та Ярмак, співачка і письменниця Ірена Карпа, акторка Римма Зюбіна, діджеї "Радіо Рокс" Кузін і Сотник, гурти Kozak System, "Даха Браха", фанати ФК "Динамо Київ", кінорежисер Ахтем Сеїтаблаєв, художник Іван Семесюк та інші.

Відео: YouTube/Free Sentsov

Відео: YouTube/Free Sentsov

Відео: YouTube/Free Sentsov

Відео: YouTube/Free Sentsov

Відео: YouTube/Free Sentsov

Відео: YouTube/Free Sentsov

Відео: YouTube/Free Sentsov

Відео: YouTube/Free Sentsov

Відео: YouTube/Free Sentsov

Відео: YouTube/Free Sentsov

Відео: YouTube/Free Sentsov

Нагадаємо, 14 травня Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських політв’язнів в РФ.

Раніше повідомлялося, що акція на підтримку Сенцова пройде в 71 місті світу.

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Теги: Олег Сенцов, украинские актеры, украинские артисты
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