Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"От лучшего лучшему": Ломаченко подарил Роналду желто-голубые боксерские перчатки

STYLERLIFE        25.03.2018 - 19:05
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Менеджер Ломаченко рассказал об эмоциях после встречи

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко сделал подарок звезде мирового футбола Криштиану Роналду.

Украинец подарил нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии боксерские перчатки, которые имеют желто-синий цвет. Об этом сообщил менеджер Ломаченко Эгис Климас на своей странице в Instagram.

Скриншот страницы instagram.com/klimasmanagement

"Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", - отметил Климас.

Сейчас Роналду готовится к товарищеской встрече против сборной Нидерландов, которая состоится 26-го марта 2018 года. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Ломаченко, в свою очередь, сейчас проводит тренировки, посвященные бою против венесуэльца Хорхе Линареса, который запланирован на 12 мая.

Отметим, что британский боксер, призер Олимпиады в Лондоне Люк Кэмпбелл хочет сразиться с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко. Британец назвал Ломаченко "лучшим боксером мира".
 

На Ломаченко напал фанат в США: опубликовано видео Приготовьтесь болеть за чемпиона: названы новый соперник и дата боя Ломаченко
Теги: Василий Ломаченко, Ломаченко
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top