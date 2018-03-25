"От лучшего лучшему": Ломаченко подарил Роналду желто-голубые боксерские перчатки

Менеджер Ломаченко рассказал об эмоциях после встречи

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко сделал подарок звезде мирового футбола Криштиану Роналду.

Украинец подарил нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии боксерские перчатки, которые имеют желто-синий цвет. Об этом сообщил менеджер Ломаченко Эгис Климас на своей странице в Instagram.

Скриншот страницы instagram.com/klimasmanagement

"Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", - отметил Климас.

Сейчас Роналду готовится к товарищеской встрече против сборной Нидерландов, которая состоится 26-го марта 2018 года. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Ломаченко, в свою очередь, сейчас проводит тренировки, посвященные бою против венесуэльца Хорхе Линареса, который запланирован на 12 мая.

Отметим, что британский боксер, призер Олимпиады в Лондоне Люк Кэмпбелл хочет сразиться с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко. Британец назвал Ломаченко "лучшим боксером мира".

