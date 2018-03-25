"Від кращого кращому": Ломаченко подарував Роналду жовто-блакитні боксерські рукавички

Менеджер Ломаченко розповів про емоції після зустрічі

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко зробив подарунок зірці світового футболу Кріштіану Роналду.

Українець подарував нападаючому мадридського "Реала" і збірної Португалії боксерські рукавички, які мають жовто-синій колір. Про це повідомив менеджер Ломаченко Егіс Клімас на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот сторінки instagram.com/klimasmanagement

"Було приємно зустрітися з кращим, з Кріштіану Роналду і передати йому подарунок від кращого, від Василя Ломаченка", - зазначив Клімас.

Зараз Роналду готується до товариської зустрічі проти збірної Нідерландів, яка відбудеться 26-го березня 2018 року. Початок гри о 21:45 за київським часом.

Ломаченко, в свою чергу, зараз проводить тренування, присвячені бою проти венесуельця Хорхе Лінареса, який запланований на 12 травня.

Відзначимо, що британський боксер, призер Олімпіади в Лондоні Люк Кемпбелл хоче битися з чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українцем Василем Ломаченко. Британець назвав Ломаченко "кращим боксером світу".