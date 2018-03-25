Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Від кращого кращому": Ломаченко подарував Роналду жовто-блакитні боксерські рукавички

STYLERLIFE        25.03.2018 - 19:05
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Менеджер Ломаченко розповів про емоції після зустрічі

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко зробив подарунок зірці світового футболу Кріштіану Роналду.

Українець подарував нападаючому мадридського "Реала" і збірної Португалії боксерські рукавички, які мають жовто-синій колір. Про це повідомив менеджер Ломаченко Егіс Клімас на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот сторінки instagram.com/klimasmanagement

"Було приємно зустрітися з кращим, з Кріштіану Роналду і передати йому подарунок від кращого, від Василя Ломаченка", - зазначив Клімас.

Зараз Роналду готується до товариської зустрічі проти збірної Нідерландів, яка відбудеться 26-го березня 2018 року. Початок гри о 21:45 за київським часом.

Ломаченко, в свою чергу, зараз проводить тренування, присвячені бою проти венесуельця Хорхе Лінареса, який запланований на 12 травня.

Відзначимо, що британський боксер, призер Олімпіади в Лондоні Люк Кемпбелл хоче битися з чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українцем Василем Ломаченко. Британець назвав Ломаченко "кращим боксером світу".

На Ломаченко напав фанат в США: опубліковано відео Приготуйтеся вболівати за чемпіона: названо нового суперника і дату бою Ломаченко
Теги: Василь Ломаченко, Ломаченко
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top