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Не отдаст: Макаревич высказался о судьбе оккупированного Крыма и Донбасса

STYLERLIFE        26.06.2018 - 10:20
Фото: Андрей Макаревич (government.ru)
Фото: Андрей Макаревич (government.ru)

Макаревич считает, что тема аннексии полуострова уже надоела российскому обществу

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, известный своей критикой путинского режима, поделился мнением о судьбе оккупированных Россией территорий. Об этом передает "Эхо Москвы".

Музыкант считает, что участие РФ в военных действиях на Донбассе постепенно "сойдет на нет", а вот Крым Путин не отдаст.

"Я думаю, что участие наше в Донецке и Луганске будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым Путин хр*н отдаст, конечно. К сожалению, это так", - говорит Макаревич.

Он добавил, что за 4 года тема аннексии полуострова уже надоела российскому обществу.

"Есть такой термин в физике - усталость материала. Нельзя об одном и том же на истерической ноте твердить 4 года. Это перестает работать. Просто, организм начинает от этого защищаться как от мухи назойливой", - сказал музыкант.

Лидер группы "Машина времени" также считает, что аннексия Крыма была для России ненужной.

"На мой взгляд, это невероятная наивность. Если бы мы жили 300 лет назад, я бы еще понимал эту затею – чем у государства больше территории, тем оно сильнее. Уже давно не так. Уже, как в анекдоте, умом надо внимание привлекать, а не территориями", - говорит он.

Ранее Андрей Макаревич объяснил россиянам, что нужно делать, чтобы их полюбили.

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Теги: Андрей Макаревич, Владимир Путин, Крым, Донбасс
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