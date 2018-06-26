Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.56
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.56
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Не віддасть: Макаревич висловився про долю окупованого Криму і Донбасу

STYLERLIFE        26.06.2018 - 10:20
Фото: Андрій Макаревич (government.ru)
Фото: Андрій Макаревич (government.ru)

Макаревич вважає, що тема анексії півострова вже набридла російському суспільству

Російський музикант, лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич, відомий своєю критикою путінського режиму, поділився думкою про долю окупованих Росією територій. Про це передає "Ехо Москви".

Музикант вважає, що участь РФ у військових діях на Донбасі поступово зійде нанівець", а от Крим Путін не віддасть.

"Я думаю, що участь наше в Донецьку і Луганську буде в'янути, в'янути і так непомітно зійде нанівець. Я на це сподіваюся. Крим Путін хр*н оддасть, звичайно. На жаль, це так", - говорить Макаревич.

Він додав, що за 4 роки тема анексії півострова вже набридла російському суспільству.

"Є такий термін у фізиці - втома матеріалу. Не можна про одне й те ж істеричною ноті твердити 4 роки. Це перестає працювати. Просто, організм починає від цього захищатися як від настирливої мухи", - сказав музикант.

Лідер групи "Машина часу" також вважає, що анексія Криму була для Росії непотрібною.

"На мій погляд, це неймовірна наївність. Якщо б ми жили 300 років тому, я б ще розумів цю затію – ніж у держави більше території, тим воно сильніше. Вже давно не так. Вже, як в анекдоті, розумом треба привертати увагу, а не територіями", - говорить він.

Раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам, що потрібно робити, щоб їх полюбили.

Скільки українських політв'язнів в РФ

"Чекати потрібно дві години": жителі окупованого Криму стоять в чергах за дефіцитним продуктом (фото) Відпочинок в Криму не по кишені: жителі окупованого Донецька поскаржилися на зарплати
Теги: Андрей Макаревич, Владимир Путин, Крым, Донбасс
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся