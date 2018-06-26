Не віддасть: Макаревич висловився про долю окупованого Криму і Донбасу

Макаревич вважає, що тема анексії півострова вже набридла російському суспільству

Російський музикант, лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич, відомий своєю критикою путінського режиму, поділився думкою про долю окупованих Росією територій. Про це передає "Ехо Москви".

Музикант вважає, що участь РФ у військових діях на Донбасі поступово зійде нанівець", а от Крим Путін не віддасть.

"Я думаю, що участь наше в Донецьку і Луганську буде в'янути, в'янути і так непомітно зійде нанівець. Я на це сподіваюся. Крим Путін хр*н оддасть, звичайно. На жаль, це так", - говорить Макаревич.

Він додав, що за 4 роки тема анексії півострова вже набридла російському суспільству.

"Є такий термін у фізиці - втома матеріалу. Не можна про одне й те ж істеричною ноті твердити 4 роки. Це перестає працювати. Просто, організм починає від цього захищатися як від настирливої мухи", - сказав музикант.

Лідер групи "Машина часу" також вважає, що анексія Криму була для Росії непотрібною.

"На мій погляд, це неймовірна наївність. Якщо б ми жили 300 років тому, я б ще розумів цю затію – ніж у держави більше території, тим воно сильніше. Вже давно не так. Вже, як в анекдоті, розумом треба привертати увагу, а не територіями", - говорить він.

Раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам, що потрібно робити, щоб їх полюбили.

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