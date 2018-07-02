Отказался давать взятку: пенсионер из Ровенской области 11 лет растамаживает машину

Мужчина более десяти лет борется с незаконным решением таможни

Житель Ровенской области 11 лет назад купил за границей автомобиль Fiat, привез в родную страну и заплатил пошлину. Однако затем мужчине предъявили претензии по поводу неправильной процедуры растаможивания. В Италии автомобиль считается грузовым, а в Украине это не грузовик. Об этом сообщает ТСН.

75-летний житель села Турковичи Федор Фурманюк рассказал о вопиющей ситуации с таможенниками.

"Больше всего обидно, что машину законно купил, законно растаможил, но за недачу взятки в тысячу долларов я до сих пор не могу пользоваться законно им", - рассказал Фурманюк.

Его авто стоит во дворе и просто гниет, поскольку за попытку проехаться грозит крупный штраф.

"Нам не страшны московские вши, нам страшны украинские гниды. И я теперь понял глубину этих слов. Действительно, я с гнидами 11 лет имею дело. Это мстят за то, что не дашь им на лапу... Такого я не мог за 70 лет подумать, что так может действовать свое государство... Свои руководители, против своего человека", - признался пенсионер.

Мужчина показал журналистам отписки госорганов, фальсифицированные, по его мнению, решения судов и письма к первым лицам государства с просьбой помочь.

Стоит отметить, что на вид купленный автомобиль выглядит как обычный пассажирский. Однако это - маленький грузовой фургон с одним пассажирским сиденьем, а сзади - место для грузов. В 2007 году на таможне назвали это авто грузопассажирским. Изменение классификации добавило дополнительные 25 тысяч гривен акциза.

В таможне заявляли, что мужчина может доставить второй ряд сидений и возить людей. Однако в 2007-м на границе СБУ надавило на Ягодинскую таможню и мужчина заехал в Украину, заплатив за свой мини-грузовик.

"Таможенник Липич Сергей, который растаможивал, сказал: мол, приедешь в Ровно – там тебе покажут", - рассказал владелец авто.

По дороге пенсионер заехал в Луцк и получил сертификат соответствия, в котором его Fiat подтверждают, как грузовой автомобиль. Документы производителя четко на это указывают – перевозки пассажиров в задней части машины не предусмотрено. Однако на таможне все-таки возник конфликт.

"Ваша машина проблемная. - В чем проблема? - Она не грузовая. Говорю: вот немецкие документы – ЛКВ, ласткрафтвагон – грузовое авто. "Фиат пунто вен" – фургон, грузовой. Это в Италии грузовая, в Германии грузовая, у нас она не грузовая", - передал пенсионер содержание разговора с таможенниками.

В 2007 году пенсионеру предложили заплатить 1 тысячу долларов, чтобы сделать ее грузовой.

"Ко мне подходит гражданский "решала" у таможни. Он не таможенник, он прислуга для таможенников по сбору денег. Говорю ему, что она растаможена. Он: ну, что вы, не знаете, где живете", - рассказал Федор Фурманюк.

Однако он отказался давать взятку. Пенсионер обратился в правоохранительные органы. В деревню приехала целая комиссия, которая заключила, что авто действительно грузовое. В прокуратуре пообещали защищать интересы пенсионера в суде.

"Прокуратура мне говорит, что мы вас будем защищать в суде. Так как предписания не исполняет начальник таможни", - рассказал владелец авто.

Видео: Мужчина 11 не может растаможить авто (YouTube/ТСН)

В прокуратуре рассказали, как судились за авто пенсионера.

"На тот момент прокуратура приняла все меры, поскольку мы даже в кассационную инстанцию подавали заявление о пересмотре двух предыдущих решений", - рассказала начальник отдела процессуального руководства в уголовных производствах Ровенской областной прокуратуры Татьяна Павлюковец.

Тем не менее, суды встали на сторону таможни, основываясь на аргументы других таможенников. То есть решение основывалось на показаниях одной из заинтересованных сторон процесса.

"Они ссылались на решение центрального органа лабораторных исследований таможни", - отметила Павлюковец.

Эксперты этой лаборатории назвали Fiat грузопассажирским, поскольку не нашли в интернете доказательств, что он грузовой.

"При этом экспертиза ровенского криминалистического центра МВД, который признал, что машина является явным грузовиком, показания дилеров Fiat о конструкции данного типа автомобиля, определенного заводом-производителем как VAN, и другие доказательства Фемида просто проигнорировала. Причем термин VAN даже загадочно исчез из судебной документации – там машина называется просто Fiat Punto. Беда в том, что такое авто тоже существует, и оно действительно пассажирское", - рассказали в ТСН.

Журналисты предложили таможенникам еще раз пересмотреть все документы пенсионера и исправить несправедливость. Однако те не согласились.

"Возможно, оно очень странное, но я вам еще раз говорю – европейское и украинское законодательство не является идентичным", - заявил заведующий юридического сектора ровенской таможни Сергей Демьянюк.

В странах ЕС автомобили разделяют на два вида – грузовые и легковые. А в Украине есть третья категория – грузопассажирские. В ровенской таможне рекомендуют пенсионеру переоборудовать авто, доставить второй ряд сидений и возить пассажиров. Однако в машине нет соответствующих условий, как минимум, для крепления для ремней безопасности.

По данным ТСН, независимые эксперты в Киеве предоставили свой вывод относительно автомобиля.

Заключение Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД:

"По результатам рассмотрения сообщаем, что согласно данным компьютерной программы Auto-VIN и интернет-ресурсов идентификационный номер кузова ZFA 18800000505627 присвоен изготовленному в сентябре 2002 года автомобилю марки FIAT модели PUNTO Van S. Указанное транспортное средство отнесено к товарной позиции 8704 Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (моторные транспортные средства для перевозки грузов)".

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