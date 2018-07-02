Відмовився давати хабар: пенсіонер з Рівненської області 11 років розмитнює машину

Чоловік більше десяти років бореться з незаконним рішенням митниці

Житель Рівненської області 11 років тому купив за кордоном автомобіль Fiat, привіз у рідну країну і заплатив мито. Однак потім чоловікові висунули претензії з приводу неправильної процедури розмитнення. В Італії автомобіль вважається вантажним, а в Україні це не вантажівка. Про це повідомляє ТСН.

75-річний мешканець села Турковичі Федір Фурманюк розповів про кричущу ситуацію з митниками.

"Найбільше прикро, що машину законно купив, законно розмитнив, але за недачу хабарі в тисячу доларів я досі не можу користуватися законно їм", - розповів Фурманюк.

Його авто стоїть у дворі і просто гниє, тому що за спробу проїхатися "світить" великий штраф.

"Нам не страшні московські воші, страшні нам українські гниди. І я тепер зрозумів глибину цих слів. Дійсно, я з гнидами 11 років маю справу. Це мстять за те, що не даси їм на лапу... Такого я не міг за 70 років подумати, що так може діяти свою державу... Свої керівники, які проти своєї людини", - зізнався пенсіонер.

Чоловік показав журналістам відписки держорганів, фальсифіковані, на його думку, рішення судів та листи до перших осіб держави з проханням допомогти.

Варто відзначити, що на вигляд куплений автомобіль виглядає як звичайний пасажирський. Однак це - маленький вантажний фургон з одним пасажирським сидінням, а ззаду - місце для вантажів. У 2007 році на митниці назвали це авто вантажопасажирським. Зміна класифікації додало додаткові 25 тисяч гривень акцизу.

У митниці заявляли, що чоловік може доставити другий ряд сидінь і возити людей. Однак у 2007-му на кордоні СБУ натиснуло на Ягодинскую митницю і чоловік заїхав в Україну, заплативши за свій міні-вантажівка.

"Митник Ліпич Сергій, який розмитнював, сказав: мовляв, приїдеш в Рівному – там тобі покажуть", - розповів власник авто.

По дорозі пенсіонер заїхав в Луцьк і отримав сертифікат відповідності, в якому його Fiat підтверджують, як вантажний автомобіль. Документи виробника чітко на це вказують – перевезення пасажирів в задній частині машини не передбачено. Однак на митниці все-таки виник конфлікт.

"Ваша машина проблемна. - У чому проблема? - Вона не вантажна. Кажу: ось німецькі документи – ЛКВ, ласткрафтвагон – вантажне авто. "Фіат пунто вен" – фургон, вантажний. Це в Італії вантажна, в Німеччині вантажна, у нас вона не вантажна", - передав пенсіонер зміст розмови з митниками.

У 2007 році пенсіонеру запропонували заплатити 1 тисячу доларів, щоб зробити її вантажний.

"До мене підходить цивільний "вирішувала" у митниці. Він не митник, він прислуга для митників зі збору грошей. Кажу йому, що вона розмитнена. Він: ну, що ви, не знаєте, де живете", - розповів Федір Фурманюк.

Проте він відмовився давати хабар. Пенсіонер звернувся в правоохоронні органи. У село приїхала ціла комісія, яка уклала, що авто справді вантажне. У прокуратурі пообіцяли захищати інтереси пенсіонера в суді.

"Прокуратура каже, що ми вас будемо захищати в суді. Так як приписи не виконує начальник митниці", - розповів власник авто.

Відео: 11 Чоловік не може розмитнити авто (YouTube/ТСН)

У прокуратурі розповіли, як судилися за авто пенсіонера.

"На той момент прокуратура прийняла всі заходи, оскільки ми навіть в касаційну інстанцію подавали заяву про перегляд двох попередніх рішень", - розповіла начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Рівненської обласної прокуратури Тетяна Павлюковець.

Тим не менш, суди стали на бік митниці, спираючись на аргументи інших митників. Тобто рішення ґрунтувалося на свідченнях однієї із зацікавлених сторін процесу.

"Вони посилалися на рішення центрального органу лабораторних досліджень митниці", - зазначила Павлюковець.

Експерти цієї лабораторії назвали Fiat вантажопасажирським, оскільки не знайшли в інтернеті доказів, що він вантажний.

"При цьому експертиза рівненського криміналістичного центру МВС, який визнав, що машина є явною вантажівкою, показання дилерів Fiat про конструкції даного типу автомобіля, визначеного заводом-виробником як VAN, та інші докази Феміда просто проігнорувала Причому термін VAN навіть загадково зник з судової документації – там машина називається просто Fiat Punto. Біда в тому, що таке авто теж існує, і воно дійсно пасажирське", - розповіли в ТСН.

Журналісти запропонували митникам ще раз переглянути всі документи пенсіонера і виправити несправедливість. Однак ті не погодилися.

"Можливо, воно дуже дивне, але я вам ще раз кажу – європейське і українське законодавство не є ідентичним", - заявив завідувач юридичного сектору рівненської митниці Сергій Дем'янюк.

В країнах ЄС автомобілі поділяють на два види – вантажні і легкові. А в Україні є третя категорія – вантажопасажирські. У рівненській митниці рекомендують пенсіонеру переобладнати авто, доставити другий ряд сидінь і возити пасажирів. Проте в машині немає відповідних умов, як мінімум, для кріплення для пасків безпеки.

За даними ТСН, незалежні експерти в Києві надали свій висновок щодо автомобіля.

Висновок Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС:

"За результатами розгляду повідомляємо, що згідно з даними комп'ютерної програми Auto-VIN та інтернет-ресурсів ідентифікаційний номер кузова ZFA 18800000505627 присвоєно виготовленому у вересні 2002 року автомобілю марки моделі FIAT PUNTO Van S. Зазначений транспортний засіб віднесено до товарної позиції 8704 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (моторні транспортні засоби для перевезення вантажів)".

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