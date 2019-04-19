Отличная работа: яркое видео ликвидации боевика снайпером ВСУ поразило сеть

Коллаж РБК-Украина

ВСУ ликвидировали очередного оккупанта на востоке страны

Военнослужащие Вооруженных сил Украины ликвидировали очередного боевика на Донецком направлении. Об этом сообщает Александр Гром на своей странице в социальной сети Facebook.

В сообщении сказано: "На Донецком направлении снайперы Объединенных сил организовали пополнение в "200 бригаде". С расстояния около 700 м пулеметчика оккупационных войск оформили калибром 338. Скажу вам, лупит далеко и не дает никаких шансов".

Кроме того, в сети опубликовали видео ликвидации пророссийского боевика.

Пользователей сети порадовала данная новость и вызвала восхищение:

Хорошая работа.

Молодец!

Напомним, что на Донбассе боевики усилили обстрелы, один украинский военный ранен. Отмечается, что противник дважды применил запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм и вооружения танка.

Мы писали, что ГПУ опубликовала новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе. Правоохранители обнаружили обломки российского артиллерийского 152-мм боеприпаса ЗОФ39 "Краснополь".

А также сообщали, что украинские воины уничтожили оккупантов. Потерь среди личного состава ОС нет. Однако в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.