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Відмінна робота: яскраве відео ліквідації бойовика снайпером ВСУ вразило мережу

STYLERЖиття    19.04.2019 - 14:44
Відмінна робота: яскраве відео ліквідації бойовика снайпером ВСУ вразило мережу
Колаж РБК-Україна

ВСУ ліквідували чергового окупанта на сході країни

Військовослужбовці Збройних сил України ліквідували чергового бойовика на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Олександр Грім на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні сказано: "На Донецькому напрямку снайпери Об'єднаних сил організували поповнення в "200 бригаді". З відстані близько 700 м кулеметника окупаційних військ оформили калібром 338. Скажу вам, лупить далеко і не дає жодних шансів".

Крім того, в мережі опублікували відео ліквідації проросійського бойовика.

Користувачів мережі порадувала ця новина і викликала захоплення:

  • Хороша робота.
  • Молодець!

Нагадаємо, що на Донбасі бойовики посилили обстріл, один український військовий поранений. Відзначається, що супротивник двічі застосував заборонену мінськими домовленостями озброєння - міномети калібру 82 мм та озброєння танка.

Ми писали, що ГПУ оприлюднила нові докази військової присутності РФ на Донбасі. Правоохоронці знайшли уламки російського артилерійського 152-мм боєприпасу ЗОФ39 "Краснопіль". 

А також повідомляли, що українські воїни знищили окупантів. Втрат серед особового складу ОЗ немає. Проте в результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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