Только отремонтировали: в Луганской области непогода развалила гимназию

Скриншот фото (Facebook / Белолуцкая гимназия)

Предыдущий ремонт крыши провели в 2016 году

В поселке Белолуцк Луганской области сильный ветер сорвал крышу с гимназии, а дождь затопил два этажа. Об этом рассказывает ТСН.

В время непогоды со здания Белолуцкого лицея сорвало крышу, которую только недавно заменили и затопила два из трех этажа. Родители школьников бьют тревогу, так как совсем недавно закончили ремонт в нескольких классах, а школа на данный момент непригодна для того, чтобы в ней учились дети.

Подробности инцидента рассказал местный житель Анатолий Гайцуренко. Он сообщил, что внутри гимназии вздулся линолеум и повреждены стены.

"Ветер был очень сильный. Осталась только часть крыши, но ее также нужно демонтировать, потому что едва держится. Трехэтажную школу залило до второго этажа. Повреждены потолки и стены, сдулся линолеум", - рассказал Анатолий.

О том, что школа находится в критическом состоянии, подтвердил и директор Юрий Кудинов.

"Был сильный порывистый ветер. На следующий день после аварии мы своими силами сделали, что могли: убрали завалы во дворе и на чердаке, огородили территорию и повесили сообщение об опасности, чтобы сюда не ходили дети, потому что здание в аварийном состоянии. Помогали педколлектив, родители и неравнодушные люди ", - рассказал он.

Фото: ТСН

Через несколько дней в школы съехались эксперты, которые оценили масштабы повреждений. На данный момент крышу перекрыли полиэтиленовой пленкой, но директор признал, что от дальнейших разрушений, если снова польет дождь, здание это не спасет.

Сильнее всего пострадали помещения библиотеки и кабинета физики. Именно там родители школьников сделали свежий ремонт, стоимостью в 13 тысяч гривен. Они постелили на пол новый линолеум, привели в порядок стены, поклеили обои. Для жителей села эта сумма – велика, так как у многих родителей в регионе перебои с работой.

Кроме того, родители сообщили, что после того, как обрушилась крыша, выяснилось, что деревянные балки кровли уже давно прогнили, а ремонт крыши проводили совсем недавно, в 2016 году.

Видео: ТСН

Председатель Новопсковской РГА Людмила Латышева сообщила, что большую часть средств нашли в местном бюджете, осталось только проголосовать на выделение средств, а недостающую сумму попросили в области, обосновав, что разрушение носит стихийный характер.

Однако, подрядчик, который будет выполнять работы – тот же самый, который сделал капитальный ремонт крыши в 2016 году. Латышева сообщила, что по данному факту сейчас идет проверка и отметила, что они постараются решить все вопросы с ремонтом до 1 сентября.

Кстати, на Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан.

Видео: STYLER.rbc.ua