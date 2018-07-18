Тільки відремонтували: у Луганській області негода розвалила гімназію

Скріншот фото (Facebook / Белолуцкая гімназія)

Попередній ремонт даху провели в 2016 році

У селищі Білолуцьк Луганської області сильний вітер зірвав дах з гімназії, а дощ затопив два поверхи. Про це розповідає ТСН.

В час негоди з будівлі Белолуцкого ліцею зірвало дах, який лише нещодавно замінили і затопило два з трьох поверху. Батьки школярів б'ють тривогу, так як зовсім нещодавно закінчили ремонт у кількох класах, а школа на даний момент непридатна для того, щоб в ній навчалися діти.

Подробиці інциденту розповів місцевий житель Анатолій Гайцуренко. Він повідомив, що всередині гімназії здувся лінолеум та пошкоджено стіни.

"Вітер був дуже сильний. Залишилася тільки частина даху, але її також треба демонтувати, тому що ледь тримається. Триповерхову школу залило до другого поверху. Пошкоджені стелі і стіни, здувся лінолеум", - розповів Анатолій.

Про те, що школа знаходиться в критичному стані, підтвердив і директор Юрій Кудінов.

"Був сильний поривчастий вітер. На наступний день після аварії ми своїми силами зробили, що могли: прибрали завали у дворі і на горищі, обгородили територію і повісили повідомлення про небезпеку, щоб сюди не ходили діти, тому що будівля в аварійному стані. Допомагали педколектив, батьки і небайдужі люди ", - розповів він.

Фото: ТСН

Через кілька днів у школи з'їхалися експерти, які оцінили масштаби пошкоджень. На даний момент дах перекрили поліетиленовою плівкою, але директор визнав, що від подальших руйнувань, якщо знову поллє дощ, будівлю це не врятує.

Найсильніше постраждали приміщення бібліотеки та кабінету фізики. Саме там батьки школярів зробили свіжий ремонт, вартістю в 13 тисяч гривень. Вони постелили на підлогу новий лінолеум, привели в порядок стіни, поклеїли шпалери. Для жителів села ця сума – велика, так як у багатьох батьків в регіоні перебої з роботою.

Крім того, батьки повідомили, що після того, як обвалився дах, з'ясувалося, що дерев'яні балки покрівлі вже давно прогнили, а ремонт даху проводили зовсім недавно, в 2016 році.

Відео: ТСН

Голова Новопсковської РДА Людмила Латишева повідомила, що більшу частину коштів знайшли в місцевому бюджеті, залишилося тільки проголосувати на виділення коштів, а відсутню суму попросили в області, обґрунтувавши, що руйнування носить стихійний характер.

Однак, підрядник, який буде виконувати роботи – той самий, який зробив капітальний ремонт даху в 2016 році. Латишева повідомила, що за даним фактом зараз триває перевірка і зазначила, що вони намагатимуться вирішити всі питання з ремонтом до 1 вересня.

До речі, на Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан.

Відео: STYLER.rbc.ua