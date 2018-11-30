Отца известного украинского футболиста обнаружили мертвым на берегу реки

Коллаж РБК-Украина

Тело погибшего Владимира Михалика обнаружили случайные прохожие

Отца известного украинского футболиста Тараса Михалика, который выступал за сборную Украины, обнаружили мертвым на берегу реки. Об этом сообщает издание "Любешов. Район.іn.uа"

Трагедия произошла в Любешове Волынской области. Тело Владимира Михалика обнаружили на берегу местной реки Стоход.

Его нашли случайные прохожие, которые вызвали полицию. На место происшествия выехала оперативная группа и следователи. Через некоторое время они подтвердили, что тело мужчины средних лет действительно принадлежит жителю Любешова Владимиру Михалику. О причинах смерти на данный момент не сообщается.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Фото: Тарас Михалик (facebook.com/Тарас-Михалик)

Украинский футболист-защитник Тарас Михалик вырос в Любешове. С 2006 по 2013 год он был игроком киевского "Динамо", а также выступал за сборную Украины. Последние несколько лет он играет за команду московского "Локомотива", с которым в прошлом году подписал контракт еще на один год.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известного харьковского журналиста, главного редактора издания "Харьковские известия" Олега Переседу перед смертью ограбили неизвестные, а потом бросили его на улице в 10-градусный мороз.

А также мы рассказывали о том, что ушел из жизни известный украинский футболист и тренер Виктор Матвиенко. Ему было 70 лет.

Видео: РБК-Украина