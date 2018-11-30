Батька відомого українського футболіста виявили мертвим на березі річки

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Тіло загиблого Володимира Михалика виявили випадкові перехожі

Батька відомого українського футболіста Тараса Михалика, який виступав за збірну України, виявили мертвим на березі річки. Про це повідомляє видання "Любешов. Район.іn.іа"

Трагедія сталася в Любешові Волинської області. Тіло Володимира Михалика виявили на березі місцевої річки Стохід.

Його знайшли випадкові перехожі, які викликали поліцію. На місце події виїхала оперативна група і слідчі. Через деякий час вони підтвердили, що тіло чоловіка середніх років дійсно належить жителю Любешова Володимиру Михалику. Про причини смерті на даний момент не повідомляється.

Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

Фото: Тарас Михалик (facebook.com/Тарас-Михалик)

Український футболіст-захисник Тарас Михалик виріс в Любешові. З 2006 по 2013 рік він був гравцем київського "Динамо", а також виступав за збірну України. Останні кілька років він грає за команду московського "Локомотива", з яким в минулому році підписав контракт ще на один рік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відомого харківського журналіста, головного редактора видання "Харьковские известия" Олега Переседу перед смертю пограбували невідомі, а потім кинули його на вулиці в 10-градусний мороз.

А також ми розповідали про те, що пішов з життя відомий український футболіст і тренер Віктор Матвієнко. Йому було 70 років.

Відео: РБК-Україна