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"Отвоевалась": украинские военные уничтожили боевую машину террористов (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 21:27
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Бойцы уничтожили грузовое авто боевиков

В зоне ООС на Донбассе украинские военнослужащие уничтожили боевую машину боевиков. Об этом рассказал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети  Facebook.

По его словам, это был переделанный грузовой автомобиль.

"Все, отвоевалась. На одну боевую машину у "обдроченцев" стало меньше", - написал волонтер.

Фото: Боевая машина (facebook.com/yury.mysyagin)

Скриншот поста (facebook.com/yury.mysyagin)

"Это, конечно, радует, но таких и иных боевых машин параша может поставлять обдроченцам тысячами, так что уничтожать их надо как минимум - десятками в день!" – написал Павел Бубенко.

"Да у них такого дерьма, как грязи. Наверное, дорогих джипов меньше", - отметил Ник Михайлов.

"Мелочи, но приятно", - написал в комментариях один из пользователей.

Скриншот комментариев (facebook.com/yury.mysyagin)

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы провели учения возле админграницы с оккупированным Крымом.

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Теги: война на Донбассе, ООС
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