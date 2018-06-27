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"Відвоювалася": українські військові знищили бойову машину терористів (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 21:27
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Бійці знищили вантажне авто бойовиків

У зоні ООС на Донбасі українські військовослужбовці знищили бойову машину бойовиків. Про це розповів волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, це був перероблений вантажний автомобіль.

"Все, відвоювалася. На одну бойову машину у "обдроченців" стало менше", - написав волонтер.

Фото: Бойова машина (facebook.com/yury.mysyagin)

Скріншот поста (facebook.com/yury.mysyagin)

"Це, звичайно, радує, але таких та інших бойових машин параша може поставляти обдроченцям тисячами, так що знищувати їх треба як мінімум - десятками в день!" – написав Павло Бубенко.

"Так у них такого лайна, як грязі. Напевно, дорогих джипів менше", - зазначив Нік Михайлов.

"Дрібниці, але приємно", - написав у коментарях один з користувачів.

Скріншот коментарів (facebook.com/yury.mysyagin)

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи провели навчання біля адмінкордону з окупованим Кримом.

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Теги: война на Донбассе, ООС
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