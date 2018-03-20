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"Он там не на курорте": сестра Сенцова прокомментировала слухи о его состоянии

STYLERLIFE        20.03.2018 - 15:32
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Накануне появилась информация, что режиссер якобы умирает от отравления

Слухи о том, что состояние политзаключенного Олега Сенцова ухудшилось из-за отравления, - это чушь. Об этом заявила сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Наталья Каплан на своей странице в Facebook.

"Поползли слухи с мнениями "экспертов", что Олега отравили и он умирает. Совсем дебилы что ли? Не буду я комментировать эту параноидальную чушь, конспирологи х*еновы", - возмутилась она.

"Он там не на курорте, четыре года тюрьмы, в том числе не крайнем севере, ясен пень здоровья не прибавляют", - добавила сестра Сенцова.

Скриншот поста (facebook.com/skorost.zvuka)

Ранее военный эксперт шокировал рассказом о состоянии Сенцова.

Юрий Колесников заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, умирает от отравления. 

"Сейчас мы знаем, что Сенцов умирает. Подчеркиваю, умирает. И по всем признакам, это отравление радиоактивным веществом. Не исключено, что Сенцова отравили "по приколу", - говорит Колесников.

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Теги: Олег Сенцов
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