"Він там не на курорті": сестра Сенцова прокоментувала чутки про його стан

Напередодні з'явилася інформація, що режисер нібито вмирає від отруєння

Чутки про те, що стан політв'язня Олега Сенцова погіршився через отруєння, - це маячня. Про це заявила сестра незаконно засудженого в Росії українського режисера Наталія Каплан на своїй сторінці в Facebook.

"Поповзли чутки з думками "експертів", що Олега отруїли і він помирає. Зовсім дебіли чи що? Не буду я коментувати цю параноїдальну маячню, конспірологи х*інови", - обурилася вона.

"Він там не на курорті, чотири роки в'язниці, в тому числі не крайній півночі, ясно що здоров'я не додають", - додала сестра Сенцова.

Скріншот поста (facebook.com/skorost.zvuka)

Раніше військовий експерт шокував розповіддю про стан Сенцова.

Юрій Колесніков заявив, що український режисер Олег Сенцов, незаконно укладений в Росії, помирає від отруєння.

"Зараз ми знаємо, що Сенцов вмирає. Підкреслюю, вмирає. І за всіма ознаками, це отруєння радіоактивною речовиною. Не виключено, що Сенцова отруїли "по приколу", - каже Колесніков.