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Народные депутаты вспомнили, как целовались в первый раз

STYLERLIFE        07.07.2018 - 15:09
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Народные депутаты вспомнили свой первый поцелуй

В честь всемирного дня поцелуев, народные депутаты Украины рассказали о своих первых поцелуях, сообщает "24 Канал".

С самого утра министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил всех украинцев с праздником в своем Twitter, добавив: "можно и нужно целовать тех, кого мы любим, даже лишний раз, хотя в таком случае "лишний" раз не бывает".

Скрин поста (twitter.com/PavloKlimkin)

Позже, в Верховной Раде прошел своеобразный флешмоб – народные депутаты вспоминали о своих первых поцелуях. Кто-то впервые поцеловался в детском саду, кто-то на "гаивках", а кто-то и вовсе собирался жениться.

"Помню свой первый поцелуй, это было очень давно. В детском саду я поцеловал девочку, а потом она сказала, что я должен выйти за неё замуж", - поделился Дмитрий Белоцерковец, депутат от "БПП".

А вот Алена Кошелёва – одна из самых молодых депутатов – вспоминала, как один мальчик на "продленке" зажал ее в углу и заставил целоваться.

Александр Кирш – депутат от "Народного фронта" – рассказал о своем первом поцелуе и отметил, что "это" получилось само собой и это естественно. Поцелуи – не плавание, этому не учат.

Внефракционному депутату Владимиру Парасюку в детстве повезло меньше: "мне понравилась девушка. А я рассказал своей хорошей знакомой, что не умею целоваться; тогда она принесла мне помидор".

Видео (24tv.ua)

Ранее мы рассказали о десяти невероятных фактах и рекордах, связанных с поцелуями.

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Теги: Верховная Рада, депутаты
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