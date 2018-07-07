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Народні депутати згадали, як цілувалися в перший раз

STYLERLIFE        07.07.2018 - 15:09
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Народні депутати згадали свій перший поцілунок

На честь всесвітнього дня поцілунків, народні депутати України розповіли про свої перші поцілунки, повідомляє "24 Канал".

З самого ранку міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав всіх українців з святом у своєму Twitter, додавши: "можна і треба цілувати тих, кого ми любимо, навіть зайвий раз, хоча в такому випадку зайвий раз не буває".

Скрін поста (twitter.com/PavloKlimkin)

Пізніше, у Верховній Раді відбувся своєрідний флешмоб – народні депутати згадували про свої перші поцілунки. Хтось вперше поцілувався в дитячому саду, хтось на "гаївках", а хтось і зовсім збирався одружитися.

"Пам'ятаю свій перший поцілунок, це було дуже давно. У дитячому садку я поцілував дівчинку, а потім вона сказала, що я повинен вийти за неї заміж", - поділився Дмитро Білоцерківець, депутат від "БПП".

А от Альона Кошелєва – одна з наймолодших депутатів – згадувала, як один хлопчик на "групу подовженого" затис її в кутку і змусив цілуватися.

Олександр Кірш – депутат від "Народного фронту" – розповів про свій перший поцілунок і зазначив, що "це" вийшло само собою і це природно. Поцілунки – не плавання, цьому не вчать.

Позафракційному депутату Володимиру Парасюку в дитинстві пощастило менше: "мені сподобалася дівчина. А я розповів своїй хорошій знайомій, що не вмію цілуватися; тоді вона принесла мені помідор".

Відео (24tv.ua)

Раніше ми розповіли про десять неймовірні факти і рекорди, пов'язаних з поцілунками.

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Теги: Верховная Рада, депутаты
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