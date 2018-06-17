Парень отсудил у бывшей 350 тысяч за "подлое вторжение в карьеру"

Девушка отказалась общаться с журналистами

Верховный суд Онтарио встал на сторону канадского кларнетиста Эрика Абровица в деле против бывшей девушки Дженнифер Ли, обязав последнюю выплатить музыканту 350 тысяч долларов. Об этом сообщает BBC.

"В 2014-м году Дженнифер Ли отсылала от его имени несколько электронных листов, в которых отказывалась от престижной премии, предложенной Колбернской консерваторией", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что мотивацией девушки послужило то, что Эрик мог переехать в другой город. Однако, во время выступления на отборе в Университете южной Каролины, парень встретился с преподавателем, который якобы ему "отказал" – Ехудой Гилардом.

В результате недолгого разговора оказалось, что музыкант не направлял на его почту сообщения с "отказом". Также он дал молодому человеку почту, с которого отправлялось письмо в Колбернскую консерваторию.

Абрамовицу удалось подобрать к ней пароль – ним оказался один из тех, которые часто использовала Дженнифер Ли. После этого они расстались.

"Я просто онемел, когда прочитал это ненастоящее письмо. Мне пришлось прочитать его несколько раз. Мне было трудно примирится с неудачей. Я много дней думал про все это, с печалью и ненавистью", - сказал парень.

В связи с этим, суд постановил, что Дженнифер обязана возместить парню убытки в размере 300 тысяч долларов, и еще 50 тысяч за "отвращение, которое суд почувствовал из-за ее действий". На самом судебном процессе она отсутствовала. Также она отказалась общаться с журналистами.

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