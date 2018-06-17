Хлопець відсудив у колишньої 350 тисяч за "підле вторгнення в кар'єру"

Дівчина відмовилася спілкуватися з журналістами

Верховний суд Онтаріо встав на бік канадського кларнетиста Еріка Абровица у справі проти колишньої дівчини Дженніфер Лі, зобов'язавши останню виплатити музиканту 350 тисяч доларів. Про це повідомляє BBC.

"В 2014-му році Дженніфер Лі відсилала від його імені кілька електронних листів, у яких відмовлялася від престижної премії, запропонованою Колбернською консерваторією", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що мотивацією дівчини стало те, що Ерік міг переїхати в інше місто. Однак, під час виступу на відборі в Університеті південної Кароліни, хлопець зустрівся з викладачем, який нібито йому "відмовив" – Ехудой Гілардом.

В результаті недовгої розмови виявилося, що музикант не направляв на його пошту повідомлення з "відмовою". Також він дав молодій людині пошту, з якого відправляли лист в Конлберську консерваторію.

Абрамовицу вдалося підібрати до неї пароль – ним виявився один із тих, які часто використовувала Дженніфер Лі. Після цього вони розлучилися.

"Я просто онімів, коли прочитав це несправжнє лист. Мені довелося прочитати його кілька разів. Мені було важко примиритися з невдачею. Я багато днів думав про все це, з сумом і ненавистю", - сказав хлопець.

У зв'язку з цим, суд постановив, що Дженніфер зобов'язана відшкодувати хлопцеві збитки в розмірі 300 тисяч доларів, і ще 50 тисяч за "відразу, яку суд відчув через її дій". На самому судовому процесі, що вона була відсутня. Також вона відмовилася спілкуватися з журналістами.

До речі, українець відсудить у туроператора 70,1 тис. грн за свій відпочинок в Барселоні. Чоловікові поміняли готель, коли він прибув в Барселону, тому він був змушений прийняти той варіант, який був.

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