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В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)

STYLERLIFE        28.05.2018 - 15:35
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Парень за минуту выбрался на четвертый этаж и спас ребенка, который висел на краю балкона

В Париже 22-летний мигрант из Мали Мамуд Гассам без страховки взобрался по фасаду дома на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка. Видео спасения ребенка, который висел на краю балкона, появилось в сети 27 мая.

Видео: "Человек-паук" спас ребенка (youtube.com/Dominic Labelle)

Гассам за минуту выбрался на четвертый этаж и перехватил мальчика из рук мужчины, который пытался удержать ребенка от падения, перегнувшись через балконную перегородку из соседней квартиры.

Президент Эммануэль Макрон пригласил 22-летнего Гассаму в понедельник посетить Елисейский дворец, чтобы лично поблагодарить.

Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила Гассама за мужество. Она назвала его "Человеком-пауком из 18-го округа", имея в виду административный район Парижа, где произошел инцидент.

"Он объяснил, что прибыл из Мали несколько месяцев назад в надежде построить жизнь здесь. Я ответила, что его героические действия являются примером для всех граждан и что город Париж безусловно, с радостью поддержит его стремление обосноваться во Франции", - передает слова мэра France 24.

Гассама рассказал журналистам, что просто проходил мимо, когда увидел столпившихся возле одного из домов людей, смотревших вверх.

Фото: Мамуд Гассам (inforesist.org)

"Я поступил так, ведь это был ребенок. Я полез. Слава богу, мне удалось его спасти. Мне было очень страшно даже уже после того, как я спас ребенка", - цитирует его Le Parisien.

Скриншот: Мамуд Гассам (youtube.com/First News)

"Счастье, что рядом оказался человек, достаточно подготовленный физически, у которого хватило смелости броситься на помощь ребенку", - сказал агентству Франс пресс представитель пожарной службы спасения.

Ранее сообщалось, что народный депутат Ирина Суслова помогла спасти маленького мальчика, который чуть не утонул, отправившись с отцом на рыбалку. Историю о счастливом спасении ребенка рассказала его мама, Людмила Гребенникова.

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Теги: ребенок, спасение
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