У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)

Хлопець за хвилину вибрався на четвертий поверх і врятував дитину, яка висіла на краю балкона

В Парижі 22-річний мігрант з Малі Мамуд Гассам без страховки виліз по фасаду будинку на четвертий поверх, аби врятувати дитину. Відео порятунку дитини, яка висіла на краю балкона, з'явилося в мережі 27 травня.

Відео: "Людина-павук" врятував дитину (youtube.com/Dominic Labelle)

Гассама за хвилину вибрався на четвертий поверх і перехопив хлопчика з рук чоловіка, який намагався утримати дитину від падіння, перехилившись через балконну перегородку з сусідньої квартири.

Президент Еммануель Макрон запросив 22-річного Гассаму в понеділок відвідати Єлисейський палац, щоб особисто подякувати.

Мер Парижа Анн Ідальго подякувала Гассама за мужність. Вона назвала його "Людиною-павуком з 18-го округу", маючи на увазі адміністративний район Парижа, де стався інцидент.

"Він пояснив, що прибув з Малі кілька місяців тому в надії побудувати життя тут. Я відповіла, що його героїчні дії є прикладом для всіх громадян і що місто Париж безумовно, з радістю підтримає його прагнення влаштуватися у Франції", - передає слова мера France 24.

Гассама розповів журналістам, що просто проходив повз, коли побачив стовпилися біля одного з будинків людей, що дивилися вгору.

Фото: Мамуд Гассама (inforesist.org)

"Я вчинив так, адже це була дитина. Я поліз. Слава богу, мені вдалося його врятувати. Мені було дуже страшно навіть вже після того, як я врятував дитину", - цитує його Le Parisien.

Скріншот: Мамуд Гассама (youtube.com/First News)

"Щастя, що поруч опинився чоловік, досить підготовлений фізично, у якого вистачило сміливості кинутися на допомогу дитині", - сказав агентству Франс прес представник пожежної служби порятунку.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Ірина Суслова допомогла врятувати маленького хлопчика, який ледь не потонув, вирушивши з батьком на риболовлю. Історію про щасливий порятунок дитини розповіла його мама, Людмила Гребенникова.

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