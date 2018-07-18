Пассажир из салона сумел снять на видео падение самолета

Фото: twitter.com/jour_maine

Также на видео попали первые минуты после крушения внутри самолета

10 июля в Южной Африке потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом передает ВВС. Один из пассажиров сумел снять момент падения на видео.

На кадрах можно увидеть, как на крыле самолета загорается один из двигателей, а авиалайнер стремительно теряет высоту и падает вниз. Также на видео попали первые минуты после крушения внутри самолета.

Видео: Падение самолета в Южной Африке, заснятое пассажиром (youtube.com/Hardychan)

В результате авиакатастрофы один человек погиб и не менее 19 человек пострадали.

Также в сети появились фото этой авивкатастрофы.

Фото: twitter.com/jour_maine

Известно, что разбившийся борт - раритетный грузо-пассажирский турбовинтовой самолет Convair 340, произведенный в 1954 году. Самолеты этой марки были сняты с производства более 50 лет назад.

Фото: twitter.com/jour_maine

Самолет использовали для спецрейсов авиационных энтузиастов.

Фото: twitter.com/jour_maine

Ранее сообщалось, что в Киеве почтили память погибших в катастрофе МН17, в результате которой в 2014 году погибло 298 человек. Так, к посольству Нидерландов, который расположен на Контрактовой площади, украинцы принесли цветы.

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