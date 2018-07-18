Пасажир з салону зумів зняти на відео падіння літака

Фото: twitter.com/jour_maine

Також на відео потрапили перші хвилини після аварії всередині літака

10 липня в Південній Африці зазнав аварії пасажирський літак. Про це передає ВВС. Один з пасажирів зумів зняти момент падіння на відео.

На кадрах можна побачити, як на крилі літака загорівся один з двигунів, а авіалайнер стрімко втрачає висоту і падає вниз. Також на відео потрапили перші хвилини після аварії всередині літака.

Відео: Падіння літака в Південній Африці, зняте пасажиром (youtube.com/Hardychan)

В результаті авіакатастрофи одна людина загинула та щонайменше 19 людей постраждали.

Також у мережі з'явилися фото цієї авивкатастрофы.

Фото: twitter.com/jour_maine

Відомо, що розбився борт - раритетний вантажно-пасажирський турбогвинтовий літак Convair 340, вироблений в 1954 році. Літаки цієї марки були зняті з виробництва понад 50 років тому.

Фото: twitter.com/jour_maine

Літак використовували для спецрейсів авіаційних ентузіастів.

Фото: twitter.com/jour_maine

Раніше повідомлялося, що в Києві вшанували пам'ять загиблих у катастрофі МН17, в результаті якої в 2014 році загинуло 298 осіб. Так, до посольства Нідерландів, який розташований на Контрактовій площі, українці принесли квіти.

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