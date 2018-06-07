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Пенсионерка оставила на плите кастрюлю: в центре Киева произошло ЧП (фото)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 16:42
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Пожилая женщина уснула, и началось возгорание

В Печерском районе Киева из-за неосторожности пенсионерки чуть не сгорела ее квартира. Об этом рассказали на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 7 июня.

"В Киеве крепкий сон бабушки заставил проснуться весь дом. На бульваре Леси Украинки, произошло задымление в жилом доме. В результате происшествия никто не пострадал", - рассказали в сообществе.

Вызов поступил спасателям (101) около 05:20 утра.

По данным сотрудника ГСЧС, пожилая женщина, проживающая по адресу бульвар Леси Украинки, 14, оставила на включенной газовой плите кастрюлю с едой, пошла в комнату и уснула.

"Соседи сверху почуяли резких запах дыма и вызвали спасателей", - рассказали в сети.

Фото: Пожарник (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Прибывшие на место сотрудники ГСЧС в течении пяти минут с помощью выдвижной лестницы поднялись на второй этаж в квартиру к пенсионерке. Профессионально и без ущерба проживающей в квартире бабушки, вскрыли окно и проникли на кухню, где и локализовали очаг задымления", - рассказали в сети.

Фото: Пожарники (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Всего на место происшествия прибыло две единицы пожарной техники и скорая помощь. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавили авторы публикации.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Чернобыле уменьшилась до 0,8 га.

Срочная новость за 7 июня (видео: РБК-Украина)

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Теги: пожар, гсчс, пенсионерка, пожилой человек
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