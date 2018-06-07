Пенсіонерка залишила на плиті каструлю: у центрі Києва сталася НП (фото)

Літня жінка заснула, і почалося загоряння
У Печерському районі Києва через необережність пенсіонерки ледь не згоріла її квартира. Про це розповіли на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.
Інцидент стався в четвер, 7 червня.
"У Києві міцний сон бабусі змусив прокинутися весь будинок. На бульварі Лесі Українки, сталося задимлення в житловому будинку. В результаті події ніхто не постраждав", - розповіли в спільноті.
Виклик надійшов рятувальникам (101) близько 05:20 ранку.
За даними співробітника ДСНС, літня жінка, яка проживає за адресою бульвар Лесі Українки, 14, залишила на ввімкненій газовій плиті каструлю з їжею, пішла в кімнату і заснула.
"Сусіди зверху зачули різких запах диму та викликали рятувальників", - розповіли в мережі.
Фото: Пожежник (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Прибулі на місце співробітники ДСНС протягом п'яти хвилин за допомогою висувної драбини піднялись на другий поверх у квартиру до пенсіонерки. Професійно і без шкоди для бабусі, яка проживає в квартирі, відчинили вікно і проникли на кухню, де і локалізували осередок задимлення", - розповіли в мережі.
Фото: Пожежники (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Все на місце події прибуло дві одиниці пожежної техніки та швидка допомога. На щастя, обійшлося без постраждалих", - додали автори публікації.
Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Раніше повідомлялося, що площа пожежі в Чорнобилі зменшилася до 0,8 га.
Термінова новина за 7 червня (відео: РБК-Україна)