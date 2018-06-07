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Пенсіонерка залишила на плиті каструлю: у центрі Києва сталася НП (фото)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 16:42
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Літня жінка заснула, і почалося загоряння

У Печерському районі Києва через необережність пенсіонерки ледь не згоріла її квартира. Про це розповіли на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався в четвер, 7 червня.

"У Києві міцний сон бабусі змусив прокинутися весь будинок. На бульварі Лесі Українки, сталося задимлення в житловому будинку. В результаті події ніхто не постраждав", - розповіли в спільноті.

Виклик надійшов рятувальникам (101) близько 05:20 ранку.

За даними співробітника ДСНС, літня жінка, яка проживає за адресою бульвар Лесі Українки, 14, залишила на ввімкненій газовій плиті каструлю з їжею, пішла в кімнату і заснула.

"Сусіди зверху зачули різких запах диму та викликали рятувальників", - розповіли в мережі.

Фото: Пожежник (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Прибулі на місце співробітники ДСНС протягом п'яти хвилин за допомогою висувної драбини піднялись на другий поверх у квартиру до пенсіонерки. Професійно і без шкоди для бабусі, яка проживає в квартирі,  відчинили вікно і проникли на кухню, де і локалізували осередок задимлення", - розповіли в мережі.

Фото: Пожежники (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Все на місце події прибуло дві одиниці пожежної техніки та швидка допомога. На щастя, обійшлося без постраждалих", - додали автори публікації.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що площа пожежі в Чорнобилі зменшилася до 0,8 га.

Термінова новина за 7 червня (відео: РБК-Україна)

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Теги: пожар, гсчс, пенсионерка, пожилой человек
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