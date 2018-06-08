На передовой обострение: известный волонтер призвала украинцев помочь тяжелораненым бойцам (фото)

Защитники Украины нуждаются в помощи

Известный украинский волонтер Наталья Юсупова просит украинцев помочь бойцам ООС, которые защищают Украину на Донбассе. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"По сдачи крови, - все, как и раньше, центр крови находится на территории Госпиталя, с понедельника по четверг с 9-12 с паспортом", - отметила она.

"Новости у нас не очень хорошие, на передовой обострение, в госпитали поступают тяжелые раненые, у нас есть воины с ампутацией ног в тяжелом состоянии, воины с онкологией, с пулевыми и осколочками ранеными", - сообщила Юсупова.

Фото: Госпиталь (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"Совсем недавно умерли два воина от тяжелых заболеваний, а на днях ушел из жизни, после долгих мучений, наш очень хороший друг, воин, Андрей Масленников", - рассказала волонтер.

Фото: Госпиталь (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"Война продолжается, и нет этому конца и края. Кто-то на моря, а наши воины в холодных окопах под пулями. Мы ждем всех неравнодушных сограждан, помощь нам нужна всегда! По другим потребностям, только самое необходимое: кофе, чай, колбаса, сыр, йогурты, соки. Из одежды - футболки и шорты. Из лекарств: дексалгин и кетанов в ампулах, и пеленки под раны", - сообщила Юсупова.

"Меня всегда можно найти в отделении травматологии с обеда, телефон для контакта 067 309 88 99. Спасибо всем, кто не устал, и кто отдает дань уважения тем, кто защищает нас и нашу страну", - добавила она.

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Ранее сообщалось, что в Одессе скончалась известная волонтер, которая помогала бойцам.

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