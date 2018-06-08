Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На передовій загострення: відома волонтер закликала українців допомогти важкопораненим бійцям (фото)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 10:29
Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya
Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Захисники України потребують допомоги

Відома українська волонтер Наталя Юсупова просить українців допомогти бійцям ООС, які захищають Україну на Донбасі. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Щодо здачі крові, - все, як і раніше, центр крові знаходиться на території Госпіталю, з понеділка по четвер з 9-12 з паспортом", - зазначила вона.

"Новини у нас не дуже хороші, на передовій загострення, в госпіталі надходять важкі поранені, у нас є воїни з ампутацією ніг у важкому стані, воїни з онкологією, з кульовими і осколковими пораненими", - повідомила Юсупова.

 

Фото: Шпиталь (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"Зовсім нещодавно померли два воїна від важких захворювань, а днями пішов з життя, після довгих мук, наш дуже хороший друг, воїн, Андрій Масленніков", - розповіла волонтер.

 

Фото: Шпиталь (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"Війна триває, і немає цьому кінця і краю. Хтось на моря, а наші воїни у холодних окопах під кулями. Ми чекаємо на всіх небайдужих співгромадян, допомога нам потрібна завжди! Щодо інших потреб, тільки найнеобхідніше: кава, чай, ковбаса, сир, йогурти, соки. З одягу - футболки та шорти. Із ліків: дексалгін і кетанов в ампулах, і пелюшки під рани", - повідомила Юсупова.

"Мене завжди можна знайти у відділенні травматології з обіду, телефон для контактів 067 309 88 99. Дякую всім, хто не втомився, і хто віддає данину поваги тим, хто захищає нас і нашу країну", - додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Раніше повідомлялося, що в Одесі померла відома волонтер, яка допомагала бійцям.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)

"Пролітають життя, долі": Наталія Юсупова згадала, як почала займатися волонтерством (фото) "Стоїть за бійців горою": в мережі розповіли про чуйного командира ЗСУ (фото)
Теги: волонтер, госпиталь, война на Донбассе, помощь бойцам, Наталя Юсупова
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся