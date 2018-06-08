На передовій загострення: відома волонтер закликала українців допомогти важкопораненим бійцям (фото)

Захисники України потребують допомоги

Відома українська волонтер Наталя Юсупова просить українців допомогти бійцям ООС, які захищають Україну на Донбасі. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Щодо здачі крові, - все, як і раніше, центр крові знаходиться на території Госпіталю, з понеділка по четвер з 9-12 з паспортом", - зазначила вона.

"Новини у нас не дуже хороші, на передовій загострення, в госпіталі надходять важкі поранені, у нас є воїни з ампутацією ніг у важкому стані, воїни з онкологією, з кульовими і осколковими пораненими", - повідомила Юсупова.

Фото: Шпиталь (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"Зовсім нещодавно померли два воїна від важких захворювань, а днями пішов з життя, після довгих мук, наш дуже хороший друг, воїн, Андрій Масленніков", - розповіла волонтер.

Фото: Шпиталь (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"Війна триває, і немає цьому кінця і краю. Хтось на моря, а наші воїни у холодних окопах під кулями. Ми чекаємо на всіх небайдужих співгромадян, допомога нам потрібна завжди! Щодо інших потреб, тільки найнеобхідніше: кава, чай, ковбаса, сир, йогурти, соки. З одягу - футболки та шорти. Із ліків: дексалгін і кетанов в ампулах, і пелюшки під рани", - повідомила Юсупова.

"Мене завжди можна знайти у відділенні травматології з обіду, телефон для контактів 067 309 88 99. Дякую всім, хто не втомився, і хто віддає данину поваги тим, хто захищає нас і нашу країну", - додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Раніше повідомлялося, що в Одесі померла відома волонтер, яка допомагала бійцям.

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