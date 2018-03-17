Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Переплюнули "распятого мальчика": росТВ выдало новые фейки о зверствах на Донбассе (видео)

STYLERLIFE        17.03.2018 - 20:03
Фото: Фейк РосТВ (Коллаж РБК-Украина)
Фото: Фейк РосТВ (Коллаж РБК-Украина)

Российские чиновники распространяют фейки об украинских военных

Член Совета Федерации РФ от оккупированного Крыма Ольга Ковтиди рассказала новые фейки, которые распространяют российские СМИ на Донбассе о якобы зверствах ВСУ. Фрагмент видео опубликовал блогер Сергей Запорожский на своей странице в социальной сети Facebook.

В пятницу, 16 марта, на программе "Время покажет" скандального российского пропагандиста Артема Шейнина, которую показывают на российском "Первом канале", член Совета Федерации РФ от оккупированного Крыма Ольга Ковтиди рассказала очередной жуткий фейк о "зверствах" украинских военных на Донбассе.

По словам Ковтиди, страшные истории об изнасилованиях ей рассказывал лично Захарченко.

"Таких зверств мы не видели никогда. Это ж нелюди. Очень много таких случаев, о которых страшно рассказывать. Изнасилованная 8-летняя девочка, которой во влагалище заливали пенобетон. Привели пример о четырех девочках, от 18 лет, которым на лбу вырезали "жена сепаратиста", "кума сепаратиста", "дочь сепаратиста", а потом с разрезанной грудью их посадили спина к спине, проволокой привязали и отправили их к родственникам", - заявила Ковтиди.

Блогер Сергей Запорожский опубликовал фрагмент видео из передачи "Время покажет", где Ольга Ковтиди рассказывает фейки об украинских военных.

Скриншот поста (facebook.com/Dneproges)

"Предлагаю Оле теперь присвоить погоняло "Оля-пенобетон", – высказался об этом выступлении Ольги Ковтиди Запорожский.

Видео: Ольга Ковтиди (facebook.com/Dneproges)

Ранее писатель Сергей Шаргунов, который также является депутатом нелегитимной Госдумы РФ, отличился новым фейком. В эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" он заявил, что украинцев, которые поддерживают действия России в Крыму и на Донбассе, ставили на колени и заставляли каяться.

"Процедура прощения, она же процедура упрощения, нам, увы, хорошо известна по пресловутым "мусорным люстрациям", а также на примере тех людей, которых по всей Украине заставляли вставать на колени и каяться перед разъяренными толпами, а также проводили через так называемые коридоры позора. Здесь уже предлагается составлять подробную челобитную", — заявил он.

Кстати, в американском сериале появился "распятый мальчик" из Славянска.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Сынок мультики монтирует": в сети указали на фейк с российской ракетой "Распятый мальчик отдыхает": в "ДНР" отличились новым фейком о "Правом секторе"
Теги: росТВ, фейк, распятый мальчик
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top