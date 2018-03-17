Переплюнули "розп'ятого хлопчика": росТБ видало нові фейки про звірства на Донбасі (відео)

Російські чиновники поширюють фейки про українських військових

Член Ради Федерації РФ від окупованого Криму Ольга Ковтиди розповіла нові фейки, які поширюють російські ЗМІ на Донбасі про начебто звірства ВСУ. Фрагмент відео опублікував блогер Сергій Запорізький на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У п'ятницю, 16 березня, на програмі "Час покаже" скандального російського пропагандиста Артема Шейніна, яку показують на російському "Першому каналі", член Ради Федерації РФ від окупованого Криму Ольга Ковтиди розповіла черговий моторошний фейк про "звірства" українських військових на Донбасі.

За словами Ковтиди, страшні історії про зґвалтування розповідав їй особисто Захарченко.

"Таких звірств ми не бачили ніколи. Це ж нелюди. Дуже багато таких випадків, про які страшно розповідати. Зґвалтована 8-річна дівчинка, якій у піхву заливали пінобетон. Навели приклад про чотирьох дівчаток, від 18 років, яким на лобі вирізали "дружина сепаратиста", "кума сепаратиста", "дочка сепаратиста", а потім з розрізаними грудьми їх посадили спина до спини, дротом прив'язали і відправили їх до родичів", - заявила Ковтиди.

Блогер Сергій Запорізький опублікував фрагмент відео з передачі "Час покаже", де Ольга Ковтиди розповідає фейки про українських військових.

Скріншот поста (facebook.com/Dneproges)

"Пропоную Олі тепер присвоїти поганяло "Оля-пінобетон", – висловився про цей виступ Ольги Ковтиди Запорізький.

Відео: Ольга Ковтиди (facebook.com/Dneproges)

Раніше письменник Сергій Шаргунов, який також є депутатом нелегітимною Держдуми РФ, відзначився новим фейком. В ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" він заявив, що українців, які підтримують дії Росії в Криму і на Донбасі, ставили на коліна і змушували каятися.

"Процедура прощення, вона ж процедура спрощення, нам, на жаль, добре відома з горезвісним "сміттєвою люстрацією", а також на прикладі тих людей, яких по всій Україні змушували ставати на коліна і покаятися перед розлюченими натовпами, а також проводили через так звані коридори ганьби. Тут вже пропонується складати детальну чолобитну", — заявив він.

До речі, в американському серіалі з'явився "розп'ятий хлопчик" зі Слов'янська.