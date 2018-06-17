Петр Порошенко показал подросших детей (фото)

В публикации президент Украины рассказал, насколько счастлив быть отцом

Президент Украины Петр Порошенко показал архивное фото с семьей, на котором запечатлены подрастающие дети. В подписи к фотографии он поздравил украинцев с Днем отца. Поздравление и фотографию Порошенко опубликовал в персональном профиле в Facebook.

Фото: (facebook.com/petroporoshenko)

"Быть отцом — это большая ответственность и большое счастье. Горжусь своими детьми и благодарю Бога и Марине, что для меня радость отцовства умноженная на четыре :) Искренне поздравляю всех пап с Днем отца! Желаю вам и вашим семьям любви, здоровья и согласия", — написал президент Украины в публикации.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/petroporoshenko

К слову, у президента четверо детей: старший Алексей Порошенко (1985), близняшки Евгения и Александра (2000) и младший Михаил (2001). В сентябре 2013 года Алексей Порошенко женился на 28-летней россиянке Юлии Алихановой. В 2014 году Петр Порошенко стал не только президентом, но и дедушкой.

Напомним, что президент Украины почтил память жертв преступлений коммунистического тоталитарного режима. В воскресенье, 20 мая, Петр Порошенко на своей странице в Twitter почтил память жертв преступлений коммунистического тоталитарного режима ко Дню жертв политических репрессий 1937-1938 годов.

Кроме того, президент Украины напомнил о главной цели украинского государства - выйти из зоны притяжения к Российской империи.

"Сейчас мы отмечаем восьмидесятую годовщину массовых политических репрессий 1937-1938 годов. Через непостижимо большие масштабы, которые точно установить невозможно до сих пор, это преступление коммунистического тоталитарного режима называют Большим террором", - написал в своем микроблоге Порошенко.

Видео: video.rbc.ua