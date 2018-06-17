Петро Порошенко показав підрослих дітей (фото)

У публікації президент України розповів, наскільки щасливий бути батьком

Президент України Петро Порошенко показав архівне фото з сім'єю, на якому зображені підростаючі діти. У підписі до фотографії він привітав українців з Днем батька. Привітання і фотографію Порошенко опубликував у персональному профілі в Facebook.

Фото: (facebook.com/petroporoshenko)

"Бути батьком — це велика відповідальність і велике щастя. Пишаюся своїми дітьми і дякую Богу і Марині, що для мене радість батьківства помножена на чотири :) Щиро вітаю усіх татусів з Днем батька! Бажаю вам і вашим родинам любові, здоров'я і злагоди", — написав президент України в публікації.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/petroporoshenko

До речі, у президента четверо дітей: старший Олексій Порошенко (1985), близнята Євгенія та Олександра (2000) і молодший Михайло (2001). У вересні 2013 року Олексій Порошенко одружився на 28-річній росіянці Юлії Аліхановій. У 2014 році Петро Порошенко став не тільки президентом, але і дідусем.

Нагадаємо, що президент України вшанував пам'ять жертв злочинів комуністичного тоталітарного режиму. У неділю, 20 травня, Петро Порошенко на своїй сторінці в Twitter вшанував пам'ять жертв злочинів комуністичного тоталітарного режиму до Дня жертв політичних репресій 1937-1938 років.

Крім того, президент України нагадав про головну мету української держави - вийти із зони тяжіння до Російської імперії.

"Зараз ми відзначаємо вісімдесяту річницю масових політичних репресій 1937-1938 років. Через незбагненно великі масштаби, які точно встановити неможливо досі, цей злочин комуністичного тоталітарного режиму називають Великим терором", - написав у своєму мікроблозі Порошенко.

Відео: video.rbc.ua