Певица Vlada К рассекречивает секреты поколения Z: быстрое взросление, обучение за рубежом и критическое мышление

"Я думаю, что мы, как представители нового поколения, быстрее взрослеем, умеем критически мыслить, ценить личное пространство, лучше воспринимаем и анализируем информацию, имеем много друзей и новых возможностей благодаря интернету", – делится юная артистка.

Vlada K (фото: instagram.com/vlada_kay_official)

В прошлом году Vlada K выпустила успешный мини-альбом, автором которого стал известный сонгмейкер Дмитрий Сысоев, отсняла видео "Схованки" и "Boom", стала обладательницей премии "Ребенок года Поколения Z", одержала победу в номинации "Лучший украиноязычный детский проект Украины 2021" премии MUZVAR.

И она не собирается останавливаться на достигнутом.

"Все, над чем я сейчас работаю, это мой опыт, мои умения, которые мне обязательно пригодятся в будущем, независимо от того, чем я буду заниматься в жизни. Через свое творчество я учусь самовыражаться, развивается моя креативность, это поможет мне мыслить нестандартно и я буду уверенно чувствовать себя в любой среде", – говорит девушка.

Vlada K (фото: пресс-служба певицы)

Певица уверена, что в будущем она выберет именно творческую профессию и хотела бы высшее образование получать за рубежом.

Vlada K (фото: instagram.com/vlada_kay_official)

Хотя девушка сейчас тяжело работает, бывает – недосыпает, когда съемки затягиваются, но она все же обожает живые концерты, которые добавляют ей уверенности, сил и энергии.

Vlada K (фото: instagram.com/vlada_kay_official)

"Я думаю, что у меня уже немалый звездный путь и каждый день я занимаюсь с большим энтузиазмом. Я решительная, настойчивая и целеустремленная", – говорит она.

Vlada K (фото: пресс-служба певицы)

Что еще известно о зуммерах?

Поколение Z – это термин, который применяют для людей, рожденных между 1997-2010 годами. Зуммеры считают детьми предыдущего поколения X (реже – поколения Y).

И то, что прошлые поколения называли "технологиями будущего", поколение Z считает неотъемлемой частью повседневной жизни.

Для зуммеров характерны:

этическое потребление

предпринимательские амбиции

прогрессивные взгляды на разные темы – от образования и до вопросов пола.

Интересно, что эксперты считают представителей поколения Z более ценными работниками для большинства организаций, чем представителей поколения Y (тех, которых принято называть миллениалами).

Зуммеры в музее (фото: wikimedia.org)