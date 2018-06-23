"Плакала, не вставая с дивана": скандальная журналистка из Рады рассказала о травле (фото)

Раньше из-за подобного скандала девушку уволили с работы

Скандальная журналистка Валерия Егорова, которую ранее лишили аккредитации в Верховную Раду, назвала причину столь странной реакции на действия фотографа. Об этом сообщает "ВВС Украина".

Так, по словам журналистки, ранее в сети было опубликовано ее фото с ложи помощников парламентариев, в связи с чем, она получила множество обидных комментариев. Это стало причиной того, что ее уволили с должности.

"Мне было 22 года, и я плакала, не вставая с дивана, около месяца. Возможно, у меня осталась душевная травма. И в этот раз, когда фотограф, в очередной раз, навел прицел объектива на мою грудь, у меня сработала психологическая защита", - сказала она.

В то же время вторая журналистка Юлия Махмуди, которую также лишили аккредитации, уверена, что ситуация является "диагнозом" украинского парламентаризма.

"А что здесь комментировать? Тут диагноз можно ставить. В стране других проблем нет? Лишили (аккредитации – ред.) только за то, что я прокляла депутатов на своей странице в ФБ", - сказала девушка.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики лишил аккредитации двух журналисток за несоблюдение этических норм. Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов.

В то же время голова пресс-службы Верховной Рады Ирина Кармелюк уточнила, что причиной лишения аккредитации стал даже не сам факт инцидента, а реакция на него в соцсети.

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