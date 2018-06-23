"Плакала, не встаючи з дивана": скандальна журналістка з Ради розповіла про цькування (фото)

Раніше через подібний скандалу дівчину звільнили з роботи

Скандальна журналістка Валерія Єгорова, яку раніше позбавили акредитації у Верховну Раду, назвала причину такої дивної реакції на дії фотографа. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Так, за словами журналістки, раніше в мережі було опубліковано її фото з ложі помічників парламентарів, у зв'язку з чим, вона отримала безліч образливих коментарів. Це стало причиною того, що її звільнили з посади.

"Мені було 22 роки, і я плакала, не встаючи з дивана, близько місяця. Можливо, у мене залишилася душевна травма. І в цей раз, коли фотограф, в черговий раз, навів приціл об'єктива на мою груди, у мене спрацювала психологічна захист", - сказала вона.

У той же час друга журналістка Юлія Махмуді, яку також позбавили акредитації, впевнена, що ситуація є "діагнозом" українського парламентаризму.

"А що тут коментувати? Тут можна ставити діагноз. У країні інших проблем немає? Позбавили (акредитації – ред.) тільки за те, що я прокляла депутатів на своїй сторінці у ФБ", - сказала дівчина.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики позбавив акредитації двох журналісток за недотримання етичних норм. Про це повідомив фотограф Ян Доброносов.

У той же час голова прес-служби Верховної Ради Ірина Кармелюк уточнила, що причиною позбавлення акредитації став навіть не сам факт інциденту, а реакція на нього в соцмережі.

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