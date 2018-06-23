Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Плакала, не встаючи з дивана": скандальна журналістка з Ради розповіла про цькування (фото)

STYLERLIFE        23.06.2018 - 10:44
Ілюстративне фото: кулуари ВР (unian/Кулуари ВР)
Ілюстративне фото: кулуари ВР (unian/Кулуари ВР)

Раніше через подібний скандалу дівчину звільнили з роботи

Скандальна журналістка Валерія Єгорова, яку раніше позбавили акредитації у Верховну Раду, назвала причину такої дивної реакції на дії фотографа. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Так, за словами журналістки, раніше в мережі було опубліковано її фото з ложі помічників парламентарів, у зв'язку з чим, вона отримала безліч образливих коментарів. Це стало причиною того, що її звільнили з посади.

"Мені було 22 роки, і я плакала, не встаючи з дивана, близько місяця. Можливо, у мене залишилася душевна травма. І в цей раз, коли фотограф, в черговий раз, навів приціл об'єктива на мою груди, у мене спрацювала психологічна захист", - сказала вона.

У той же час друга журналістка Юлія Махмуді, яку також позбавили акредитації, впевнена, що ситуація є "діагнозом" українського парламентаризму.

"А що тут коментувати? Тут можна ставити діагноз. У країні інших проблем немає? Позбавили (акредитації – ред.) тільки за те, що я прокляла депутатів на своїй сторінці у ФБ", - сказала дівчина.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики позбавив акредитації двох журналісток за недотримання етичних норм. Про це повідомив фотограф Ян Доброносов.

У той же час голова прес-служби Верховної Ради Ірина Кармелюк уточнила, що причиною позбавлення акредитації став навіть не сам факт інциденту, а реакція на нього в соцмережі.

День журналіста. Вільна преса в Україні (video.rbc.ua)

"В сім'ї не без виродка": Дудь розгнівав мережу словами про "братскій народ" Довели до смерті: батько українського журналіста помер після конфлікту в ДТП
Теги: Рада, Верховная Рада, Журналіст
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся