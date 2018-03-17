Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Плохая жизнь: в Харькове мужчина после застолья выбросился из окна

STYLERLIFE        17.03.2018 - 12:51
Фото: Самоубийца (pixabay.com/doctor-a)
Фото: Самоубийца (pixabay.com/doctor-a)

46-летний житель Харькова жаловался на жизнь

В Харькове после застолья мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с окна. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, информация о происшествии, которое произошло на проспекте Тракторостроителей, поступило в Московский отдел полиции 16 марта в 18:00.

Полицейские установили, что погибшим является 46-летний житель Харькова.

Мужчина находился в гостях у своей знакомой. После совместного употребления алкоголя он начал жаловаться на жизнь и выражать намерение покончить жизнь самоубийством. Выйдя из квартиры, он выпрыгнул из окна лестничной площадки, расположенной между восьмым и девятым этажами.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в столице мужчина попытался покончить жизнь самоубийством после совершения преступления. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпрыгнул из окна 7 этажа многоэтажки.

 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В Харькове подросток на BMW без прав устроил аварию ДТП в Харькове: одной из пострадавших в аварии не хватило материальной помощи от Зайцевой
Теги: харьков, самоубийство
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top