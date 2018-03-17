Плохая жизнь: в Харькове мужчина после застолья выбросился из окна

46-летний житель Харькова жаловался на жизнь

В Харькове после застолья мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с окна. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, информация о происшествии, которое произошло на проспекте Тракторостроителей, поступило в Московский отдел полиции 16 марта в 18:00.

Полицейские установили, что погибшим является 46-летний житель Харькова.

Мужчина находился в гостях у своей знакомой. После совместного употребления алкоголя он начал жаловаться на жизнь и выражать намерение покончить жизнь самоубийством. Выйдя из квартиры, он выпрыгнул из окна лестничной площадки, расположенной между восьмым и девятым этажами.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в столице мужчина попытался покончить жизнь самоубийством после совершения преступления. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпрыгнул из окна 7 этажа многоэтажки.



