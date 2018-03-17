Погане життя: в Харкові чоловік після застілля викинувся з вікна

46-річний житель Харкова скаржився на життя

У Харкові після застілля чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

За даними поліції, інформація про подію, що сталася на проспекті Тракторобудівників, надійшло в Московський відділ поліції 16 березня в 18:00.

Поліцейські встановили, що загиблим є 46-річний житель Харкова.

Чоловік перебував у гостях у своєї знайомої. Після спільного вживання алкоголю він почав скаржитися на життя і виражати намір покінчити життя самогубством. Вийшовши з квартири, він вистрибнув з вікна сходового майданчика, розташованої між восьмим і дев'ятим поверхами.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального Кодексу України з позначкою "самогубство". Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в столиці чоловік спробував покінчити життя самогубством після скоєння злочину. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вистрибнув з вікна 7 поверху багатоповерхівки.