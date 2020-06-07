Почему в Украине начало лета было холодным: метеоролог рассказала об аномалии

Холодное лето в Украине (фото: РБК-Украина)

Эксперт рассказала, почему начало лета в Украине было холодным

Погода в Украине за несколько дней кардинально поменялась. После длительных дождей и холода началась жара. Это произошло из-за резкого усиления циклонов на севере Атлантики.

Поэтому конец мая-начало июня в Украине были достаточно холодными, а в Западной Европе и скандинавских странах наоборот наблюдалось аномальное тепло. Об этом рассказала украинский метеоролог Вера Балабух в интервью OBOZREVATEL.

По словам эксперта, температурные контрасты стали причиной резкого снижения температуры воды в Атлантическом океане, в особенности в районе течения Гольфстрим.

Именно поэтому в Якутии температура воздуха поднялась до +33 градусов, а в Турции – до +43. При этом через несколько дней произошло падение температуры почти на 25 градусов – до +10-15.

В это время в Украине была холодная погода, а в Западной Европе и Скандинавии – наоборот аномальное тепло.

Балабух также рассказала, что зимой в Украину воздух поступал не просто с южных районов Атлантики, но даже из Африки. При этом в начале 2020 года в Атлантике температура воздуха была самой высокой за весь период наблюдений. Из-за этого вода прогрелась до двух метров вглубь.

Данные аномалии хорошо были заметны возле Мексиканского залива, восточного побережья Америки и на севере Атлантики.

Напомним, в Киев пришло метеорологическое лето с трехнедельным опозданием.

Ранее эксперт дала прогноз погоды на лето 2020 года.

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Автор: Роман Мирончук